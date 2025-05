HNT

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

NévHNT

HelyezésNo.102

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4.61%

Forgalomban lévő készlet183,319,914.83927032

Max. tokenszám223,000,000

Teljes tokenszám183,319,914.83927032

Forgalomban lévő arány0.822%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja55.218178738443264,2021-11-12

Legalacsonyabb ár0.253390913127,2020-06-10

Nyilvános blokkláncSOL

Szektor

Közösségi média

