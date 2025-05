HI

HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers.

NévHI

HelyezésNo.1266

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet61,614,900,659.868

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám100,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.6161%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.5766812074355558,2021-12-08

Legalacsonyabb ár0.000098603962552614,2025-05-22

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

