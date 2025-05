HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

NévHIGH

HelyezésNo.587

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)15.68%

Forgalomban lévő készlet73,286,293.77158035

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.7328%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja40.2582090224571,2021-12-17

Legalacsonyabb ár0.3412480229055489,2025-04-09

Nyilvános blokkláncBSC

