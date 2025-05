HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

HelyezésNo.767

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)7.24%

Forgalomban lévő készlet75,757,284

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám95,695,603

Forgalomban lévő arány0.7575%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.3586561844463771,2025-02-13

Legalacsonyabb ár0.23297119664169133,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

