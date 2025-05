HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

NévHEGIC

HelyezésNo.783

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet703,727,349.1958504

Max. tokenszám3,012,009,888

Teljes tokenszám3,012,009,888

Forgalomban lévő arány0.2336%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.64228275,2021-02-13

Legalacsonyabb ár0.004946527298549685,2022-05-12

Nyilvános blokkláncETH

