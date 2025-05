HBAR

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

NévHBAR

HelyezésNo.20

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0022%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.44%

Forgalomban lévő készlet42,239,760,469.1656

Max. tokenszám50,000,000,000

Teljes tokenszám50,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.8447%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.57014605196947,2021-09-16

Legalacsonyabb ár0.0100124401134,2020-01-02

Nyilvános blokkláncHBAR

BevezetésHedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.