Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

HelyezésNo.1153

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4,87%

Forgalomban lévő készlet55 105 731,90516383

Max. tokenszám75 000 000

Teljes tokenszám75 000 000

Forgalomban lévő arány0.7347%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja5.488164099688297,2024-03-10

Legalacsonyabb ár0.10826346913691617,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

