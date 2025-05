GRT

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

NévGRT

HelyezésNo.76

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0003%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.62%

Forgalomban lévő készlet9,850,203,366.18509

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám10,800,262,823.318213

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.87513516,2021-02-12

Legalacsonyabb ár0,2020-12-17

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésThe Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.