GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

NévGODS

HelyezésNo.512

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.51%

Forgalomban lévő készlet371,076,391.0649

Max. tokenszám500,000,000

Teljes tokenszám500,000,000

Forgalomban lévő arány0.7421%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja8.825233783754243,2021-12-10

Legalacsonyabb ár0.06425242982107134,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

