Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

HelyezésNo.2473

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet3,572,880,055,132

Max. tokenszám10,000,000,000,000

Teljes tokenszám5,245,959,055,814.6

Forgalomban lévő arány0.3572%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.00004609328089689,2021-11-03

Legalacsonyabb ár0,2022-08-17

Nyilvános blokkláncBSC

