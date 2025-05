GHX

GamerCoin (GHX) powers the GamerHash ecosystem, enabling over 760,000 gamers to monetize their idle CPU/GPU power by sharing their computing resources for AI (DePIN), 3D renderings, and crypto mining. GamerCoin is a well-established GameFi token that has been on the market since 2020. It is supported by top Web3 projects and boasts a buzzing South Korean.

NévGHX

HelyezésNo.798

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.40%

Forgalomban lévő készlet649,965,123.3557609

Max. tokenszám808,000,000

Teljes tokenszám808,000,000

Forgalomban lévő arány0.8044%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.86724495,2021-04-16

Legalacsonyabb ár0.004504326610072382,2023-06-16

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

