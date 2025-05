FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

NévFORTH

HelyezésNo.638

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)30.64%

Forgalomban lévő készlet14,343,554.15380151

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám15,297,897.14455933

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2021-04-22 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja71.37012372,2021-04-22

Legalacsonyabb ár1.8903610185714588,2025-04-05

Nyilvános blokkláncETH

