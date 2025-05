FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

NévFNCY

HelyezésNo.1572

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet1,105,483,142.9142075

Max. tokenszám2,000,000,000

Teljes tokenszám1,130,983,142.9142075

Forgalomban lévő arány0.5527%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.10729874606729983,2022-12-03

Legalacsonyabb ár0.002570135683170239,2025-04-07

Nyilvános blokkláncFNCY

