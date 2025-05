FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

NévFLIX

HelyezésNo.1513

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet250,758,585

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám357,242,302

Forgalomban lévő arány0.2507%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.49346043293993547,2024-01-26

Legalacsonyabb ár0.011325591130771948,2025-05-07

Nyilvános blokkláncOMNIFLIX

Szektor

Közösségi média

