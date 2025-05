FEG

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

NévFEG

HelyezésNo.1175

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet83,731,185,698.50856

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám97,202,379,438.53714

Forgalomban lévő arány0.8373%

Kibocsátás dátuma2021-05-13 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000511534971701919,2024-11-07

Legalacsonyabb ár0.000000099927831158,2025-01-16

Nyilvános blokkláncBSC

Felelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.