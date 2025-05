EVADORE

Evadore is an Ethereum-based blockchain network project, which was created to minimize the carbon emissions in our world and to completely eliminate it in the sectors that have the opportunity, which keeps commercial activities in the background and was established to contribute to the ecological system in our world.

NévEVADORE

HelyezésNo.3007

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet173,823,400

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.1738%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.2899743521882474,2023-10-06

Legalacsonyabb ár0.000046191499608699,2025-04-03

Nyilvános blokkláncTONCOIN

BevezetésEvadore is an Ethereum-based blockchain network project, which was created to minimize the carbon emissions in our world and to completely eliminate it in the sectors that have the opportunity, which keeps commercial activities in the background and was established to contribute to the ecological system in our world.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.