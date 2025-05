ETN

Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient.

NévETN

HelyezésNo.728

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,04

Forgalomban lévő készlet17.979.817.604,56

Max. tokenszám21.000.000.000

Teljes tokenszám17.979.817.604,56

Forgalomban lévő arány0.8561%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.23623399436473846,2017-11-02

Legalacsonyabb ár0.001296283350169341,2023-12-19

Nyilvános blokkláncETN

