Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

HelyezésNo.1914

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet78,940,792,746.13872

Max. tokenszám132,000,000,000

Teljes tokenszám132,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.598%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.003522706682859601,2022-05-23

Legalacsonyabb ár0.000010850878299293,2024-09-13

Nyilvános blokkláncBSC

