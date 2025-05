EL

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

HelyezésNo.832

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.02%

Forgalomban lévő készlet4,809,968,904.182198

Max. tokenszám7,000,000,000

Teljes tokenszám6,803,300,704.688

Forgalomban lévő arány0.6871%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.06948144,2021-04-01

Legalacsonyabb ár0.00068517,2021-01-13

Nyilvános blokkláncETH

