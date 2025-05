ELIX

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

HelyezésNo.1857

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,16%

Forgalomban lévő készlet245 925 876,77188587

Max. tokenszám1 500 000 000

Teljes tokenszám1 499 994 210,560958

Forgalomban lévő arány0.1639%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.18068135424224743,2024-05-30

Legalacsonyabb ár0.004016229385088319,2025-04-09

Nyilvános blokkláncSOL

