ELDA

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

NévELDA

HelyezésNo.2552

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet227,087,010

Max. tokenszám600,000,000

Teljes tokenszám588,897,765

Forgalomban lévő arány0.3784%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.5909798836466535,2023-05-30

Legalacsonyabb ár0.000746973406192393,2025-05-21

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésEldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.