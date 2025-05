EKTA

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

NévEKTA

HelyezésNo.2958

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.03%

Forgalomban lévő készlet34,769,778

Max. tokenszám420,000,000

Teljes tokenszám220,500,000

Forgalomban lévő arány0.0827%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja10.42278917,2021-09-18

Legalacsonyabb ár0,2021-11-01

Nyilvános blokkláncBSC

