Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

NévEGLD

HelyezésNo.121

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)88,12%

Forgalomban lévő készlet28 276 276,50745724

Max. tokenszám31 415 926

Teljes tokenszám28 281 432

Forgalomban lévő arány0.9%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja542.5796223449056,2021-11-23

Legalacsonyabb ár6.54362957,2020-10-07

Nyilvános blokkláncEGLD

