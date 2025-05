EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

NévEFC

HelyezésNo.1940

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)14.50%

Forgalomban lévő készlet5,427,894

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám10,000,000

Forgalomban lévő arány0.5427%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.9767507538883224,2021-12-29

Legalacsonyabb ár0,2021-11-29

Nyilvános blokkláncCHZ

BevezetésFan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.