Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

HelyezésNo.2593

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.10%

Forgalomban lévő készlet13,232,627

Max. tokenszám250,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.0529%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja9.28463752,2021-09-08

Legalacsonyabb ár0.006910344546482079,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

