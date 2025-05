DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

NévDTEC

HelyezésNo.1652

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.30%

Forgalomban lévő készlet59,665,569.29090159

Max. tokenszám450,000,000

Teljes tokenszám338,415,647.49448

Forgalomban lévő arány0.1325%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.209790098274572,2024-11-17

Legalacsonyabb ár0.028555422956206725,2025-04-09

Nyilvános blokkláncMATIC

Szektor

Közösségi média

