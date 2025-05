DRINK

Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

NévDRINK

HelyezésNo.3157

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.22%

Forgalomban lévő készlet72,772,197

Max. tokenszám721,000,000

Teljes tokenszám721,000,000

Forgalomban lévő arány0.1009%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.0317890191454709,2024-10-02

Legalacsonyabb ár0.000037548509780273,2025-05-29

Nyilvános blokkláncBASE

Szektor

Közösségi média

