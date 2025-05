DOP

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

NévDOP

HelyezésNo.1660

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.02%

Forgalomban lévő készlet8,733,406,525

Max. tokenszám23,447,160,768

Teljes tokenszám23,348,000,000

Forgalomban lévő arány0.3724%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.03574328299710751,2024-07-05

Legalacsonyabb ár0.000265995251897817,2025-05-26

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

