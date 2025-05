DOGS

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

NévDOGS

HelyezésNo.398

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet516,750,000,000

Max. tokenszám550,000,000,000

Teljes tokenszám550,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.9395%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.001644096114028641,2024-08-28

Legalacsonyabb ár0.000100955965351554,2025-04-17

Nyilvános blokkláncTONCOIN

Szektor

Közösségi média

