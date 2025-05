DOGGY

$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

NévDOGGY

HelyezésNo.2306

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet2,250,595,564.23979

Max. tokenszám5,000,000,000

Teljes tokenszám2,250,595,564.23979

Forgalomban lévő arány0.4501%

Kibocsátás dátuma2021-05-14 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.09090379,2021-05-15

Legalacsonyabb ár0.000181603512354394,2025-05-29

Nyilvános blokkláncBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.