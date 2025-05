DOGA

DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events.

NévDOGA

HelyezésNo.1971

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.02%

Forgalomban lévő készlet782,906,013.62136

Max. tokenszám888,888,888

Teljes tokenszám888,888,888

Forgalomban lévő arány0.8807%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.41535144856016665,2022-03-22

Legalacsonyabb ár0.001206411815105451,2025-05-24

Nyilvános blokkláncMATIC

