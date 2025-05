DOAI

DOJO Protocol is a pioneering blockchain network designed specifically for AI data monetization and GPU training. Our platform integrates advanced blockchain technology with cutting-edge AI capabilities to revolutionize how AI models are trained, developed, and monetized.

NévDOAI

HelyezésNo.2352

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,02

Forgalomban lévő készlet711.071.234,2007211

Max. tokenszám1.000.000.000

Teljes tokenszám999.996.545,4739852

Forgalomban lévő arány0.711%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.036077243407007145,2024-09-06

Legalacsonyabb ár0.000506039727213694,2025-05-30

Nyilvános blokkláncSOL

Szektor

Közösségi média

