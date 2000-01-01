DIGI

DIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

NévDIGI

HelyezésNo.

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0

Forgalomban lévő készlet--

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám100,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja,

Legalacsonyabb ár,

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésDIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.

TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
A MEXC a kriptovalutákkal való kereskedés legegyszerűbb módja Ismerd meg a világ vezető kriptovaluta-tőzsdéjét, és vásárolj, kereskedj és gyarapítsd a vagyonodat kriptovalutákkal. Bitcoin BTC, Ethereum ETH és több mint 3,000 altcoin érhető el a kereskedéshez.A MEXC a kriptovalutákkal való kereskedés legegyszerűbb módja Ismerd meg a világ vezető kriptovaluta-tőzsdéjét, és vásárolj, kereskedj és gyarapítsd a vagyonodat kriptovalutákkal. Bitcoin BTC, Ethereum ETH és több mint 3,000 altcoin érhető el a kereskedéshez.
Keresés
Kedvencek
DIGI/USDT
MineD
----
--
24h magas
--
24 órás min. érték
--
24 órás volumen (DIGI)
--
24h összeg (USDT)
--
Diagram
Információk
Megbízási könyv
Piaci kereskedések
Megbízási könyv
Piaci kereskedések
Megbízási könyv
Piaci kereskedések
Piaci kereskedések
Folt
Nyitott orderek (0)
Megbízás előzmények
Kereskedési előzmények
Nyitott pozíciók (0)
A MEXC a kriptovalutákkal való kereskedés legegyszerűbb módja Ismerd meg a világ vezető kriptovaluta-tőzsdéjét, és vásárolj, kereskedj és gyarapítsd a vagyonodat kriptovalutákkal. Bitcoin BTC, Ethereum ETH és több mint 3,000 altcoin érhető el a kereskedéshez.A MEXC a kriptovalutákkal való kereskedés legegyszerűbb módja Ismerd meg a világ vezető kriptovaluta-tőzsdéjét, és vásárolj, kereskedj és gyarapítsd a vagyonodat kriptovalutákkal. Bitcoin BTC, Ethereum ETH és több mint 3,000 altcoin érhető el a kereskedéshez.
DIGI/USDT
--
--
‎--
24h magas
--
24 órás min. érték
--
24 órás volumen (DIGI)
--
24h összeg (USDT)
--
Diagram
Megbízási könyv
Piaci kereskedések
Információk
Nyitott orderek (0)
Megbízás előzmények
Kereskedési előzmények
Nyitott pozíciók (0)
Loading...