Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

DHN

HelyezésNo.467

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.10%

Forgalomban lévő készlet17,075,042

Max. tokenszám372,000,000

Teljes tokenszám372,000,000

Forgalomban lévő arány0.0459%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja55.73754618741059,2025-03-06

Legalacsonyabb ár0,2022-08-17

Nyilvános blokkláncETH

