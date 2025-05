DF

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

NévDF

HelyezésNo.567

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.36%

Forgalomban lévő készlet999,926,146.6275177

Max. tokenszám999,926,146.6275177

Teljes tokenszám999,926,146.6275177

Forgalomban lévő arány1%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.17809027693,2020-09-01

Legalacsonyabb ár0.020866556666731793,2022-05-12

Nyilvános blokkláncETH

