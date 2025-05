DEXE

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

NévDEXE

HelyezésNo.66

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0003%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)48.76%

Forgalomban lévő készlet83,733,368.98844688

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám96,504,599.33609451

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja33.54117435,2021-03-08

Legalacsonyabb ár0.65351413,2020-11-10

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

Felelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.