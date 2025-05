DEGEN

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

NévDEGEN

HelyezésNo.455

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.15%

Forgalomban lévő készlet14,179,608,879

Max. tokenszám36,965,935,954

Teljes tokenszám36,965,935,954

Forgalomban lévő arány0.3835%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.06943421122899052,2024-02-24

Legalacsonyabb ár0.000000811763929504,2024-01-07

Nyilvános blokkláncBASE

Szektor

Közösségi média

