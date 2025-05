DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

NévDCR

HelyezésNo.177

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)23.85%

Forgalomban lévő készlet16,821,752.20570256

Max. tokenszám21,000,000

Teljes tokenszám16,821,752.20570256

Forgalomban lévő arány0.801%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.9534 USDT

Minden idők csúcspontja250.01641845,2021-04-17

Legalacsonyabb ár0.3947960138320923,2016-12-28

Nyilvános blokkláncDCR

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.