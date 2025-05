DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

NévDCK

HelyezésNo.1205

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.16%

Forgalomban lévő készlet678,215,649

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám960,416,889.4816276

Forgalomban lévő arány0.6782%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.1835686222895271,2024-03-11

Legalacsonyabb ár0.006272543350543952,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBSC

