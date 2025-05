DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

NévDASH

HelyezésNo.169

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)360.08%

Forgalomban lévő készlet12,280,479.27359785

Max. tokenszám18,900,000

Teljes tokenszám12,280,479.27359785

Forgalomban lévő arány0.6497%

Kibocsátás dátuma2014-01-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.2138 USDT

Minden idők csúcspontja1642.219970703125,2017-12-20

Legalacsonyabb ár0.21389900147914886,2014-02-14

Nyilvános blokkláncDASH

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.