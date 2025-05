DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

NévDAI

HelyezésNo.26

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0016%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)346.99%

Forgalomban lévő készlet5,365,382,702.664872

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám5,365,382,702.664872

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották1 USDT

Minden idők csúcspontja3.668397883943107,2021-11-16

Legalacsonyabb ár0.8970032280541823,2023-03-11

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

