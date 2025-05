CYBER

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

NévCYBER

HelyezésNo.492

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)31.20%

Forgalomban lévő készlet43,976,450

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.4397%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja15.990044214108426,2023-09-01

Legalacsonyabb ár0.8991445675485243,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

