CTXC

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

NévCTXC

HelyezésNo.841

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.61%

Forgalomban lévő készlet229,904,074.484375

Max. tokenszám299,792,458

Teljes tokenszám299,792,458

Forgalomban lévő arány0.7668%

Kibocsátás dátuma2018-02-18 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.4102001190185547,2018-04-30

Legalacsonyabb ár0.0341331368292,2020-03-16

Nyilvános blokkláncCTXC

BevezetésCortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.