CTC

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

NévCTC

HelyezésNo.165

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.51%

Forgalomban lévő készlet454,416,053

Max. tokenszám600,000,000

Teljes tokenszám549,564,264

Forgalomban lévő arány0.7573%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja8.7069481,2021-03-14

Legalacsonyabb ár0.125203867478,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

