CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

NévCRTS

HelyezésNo.980

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet49,299,676,745

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám100,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.4929%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja3.005453985608275,2021-12-23

Legalacsonyabb ár0.000119408888085042,2023-09-25

Nyilvános blokkláncBSC

