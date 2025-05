CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

NévCPH

HelyezésNo.1500

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet382,951,230

Max. tokenszám8,428,000,000

Teljes tokenszám6,828,000,000

Forgalomban lévő arány0.0454%

Kibocsátás dátuma2020-09-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.25 USDT

Minden idők csúcspontja0.19854994089735145,2021-11-29

Legalacsonyabb ár0.002529181439634382,2024-10-02

Nyilvános blokkláncCPH2

