COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

NévCOMAI

HelyezésNo.1577

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.35%

Forgalomban lévő készlet71,160,317.18

Max. tokenszám169,420,000

Teljes tokenszám169,420,000

Forgalomban lévő arány0.42%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja4.418515268160687,2024-02-14

Legalacsonyabb ár0.018996619659761273,2025-03-29

Nyilvános blokkláncCOMAI

Szektor

Közösségi média

