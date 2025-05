CGPT

ChainGPT is an advanced AI model designed to help with crypto & blockchain needs, code contracts, explain concepts, answer questions, analyze markets, and more.

NévCGPT

HelyezésNo.361

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.85%

Forgalomban lévő készlet823,228,656

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám997,860,692

Forgalomban lévő arány0.8232%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.5567279175745941,2024-03-12

Legalacsonyabb ár0.008,2023-04-10

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

