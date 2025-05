CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

NévCFX

HelyezésNo.138

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,57%

Forgalomban lévő készlet5 073 520 781,99

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám5 073 520 778,78

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-11-09 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.70377503,2021-03-27

Legalacsonyabb ár0.021909136906575016,2023-01-01

Nyilvános blokkláncCFX

BevezetésBrief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.