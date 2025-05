CELL

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

NévCELL

HelyezésNo.1116

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.36%

Forgalomban lévő készlet28,599,167.9041012

Max. tokenszám30,300,000

Teljes tokenszám32,559,591

Forgalomban lévő arány0.9438%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja13.189931682469501,2021-11-16

Legalacsonyabb ár0.12761940186248863,2023-06-01

Nyilvános blokkláncETH

